القبض على المتهم بقتل والدته وفصل رأسها عن جسدها في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط المتهم بقتل والدته بفصل رأسها عن جسدها بآلة حادة في قرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ بمقتل سيدة بآلة حادة في قرية المحارزة بمركز أبوتشت.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يُدعى "م. ص.ا، مقيم بقرية المحارزة، قام بذبح والدته البالغة من العمر 70 عامًا، وإلقاء جثتها داخل منزل مهجور، بقرية المحارزة في مركز ابوتشت، وتم القبض عليه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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