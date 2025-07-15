5 قرارات جديدة لنيابة العامرية ثان بشأن حريق حضانات البتروكيماويات

واصلت النيابة العامة بالعامرية، تحقيقاتها الموسعة في الحريق الذي اندلع في الهيش والبوص والمخلفات الذي امتد إلى حضانات التحفظ على السيارت المضبوطة في نقطة البتروكيماويات وحضانة محافظة الإسكندرية، والتي أدت إلى حريق كلي وجزئي لـ 62 توكتوكا و20 سيارة و9 تروسيكلات و5 دراجات بخارية، في واقعة حريق وحدة التحفظ للسيارات بنقطة البتروكيماويات وحدة التحفظ للسيارات التابعة لمحافظة الإسكندرية في القضية رقم 7443 لسنة 2025 العامرية أول



وأصدرت جهات التحقيق مجموعة من القرارات والإجراءات في واقعة حريق حضانات التحفظ على السيارات لبيان سبب الحريق

وتمثلت قرارات النيابة العامة فى حريق حضانات السيارات فى الآتي:

صرف كل من " م.ع.م" و" ع.م.ع" من سراي النيابة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وتعرض صباح باكر رفقة المتهم مع مراعاة الحجز القانوني

، ينتدب أحد المختصين من خبراء الحريق من الأدلة الجنائية بالانتقال إلي مكان نشوب الحريق لاجراء المعاينة اللازمة وذلك لبيان بداية ونهاية الحريق ومدى امتداده وسبب وكيفية نشوب الحريق،وعما أن كان هناك مواد قابلة للاشتعال من عدمه وعما أن كان هناك شبهه جنائية من عدمه وإعداد تقرير مفصل والعرض علينا فور الانتهاء.

تشكل لجنة برئاسة مأمور قسم شرطة العامرية أول ومعاوني ضباط القسم وعدد اثنين من المهندسين الفنيين بادارة المرور تكون مهمتهم فحص المركبات والدرجات محل الواقعة بحضانة البتروكيماويات لفحصها ورفع بصمتي الشاسية والماتور الخاصين بيهم وبيان ما بهم من تلفيات



تشكيل لجنة برئاسة مدير وحدة التحفظ والايداع التابعة لمحافظة الإسكندرية ونائب مدير وحدة التحفظ والايداع بمحافظة الإسكندرية واثنين من المهندسين الفنيين بادارة المرور لفحص المركبات والدراجات محل الواقعة بحضانة البتروكيماويات لفحصها ورفع بصمتي الماتور والشاسية الخاصين بهم وبيان ما بتلفيات بيهم مع بيان بالأرقام القضائية الخاصة بتلك المركبات والدراجات وإعداد تقرير بذلك للعرض علي النيابة فور الانتهاء



وتمكنت رجال الحماية المدنية، بمحافظة الاسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع فى كميات من الهيش والمخلفات في منطقة البتروكيماويات التابعة لمنطقة العامرية غرب المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بمنطقة البتروكيماويات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية،ترافقها سيارات الحماية المدنية إلي محل البلاغ.

وتبين اشتعال النيران فى مخلفات وهيش بشارع منطقة البتروكيماويات وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق،كما دفعت شركات البترول بالمنطقة بعدد من سيارات الإطفاء، لإخماد النيران وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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