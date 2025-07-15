استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا

تواصل الأجهزة المحلية حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف قرى مركز قنا، تنفيذًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة من التعدي.

وقد أسفرت جهود الوحدات المحلية عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة، جاءت على النحو التالي:

ففي قرية أبنود، تم تنفيذ 8 حالات إزالة بمساحة إجمالية بلغت 1370 مترًا مربعًا، تحت إشراف الأستاذ محمد يسري رئيس القرية.

وفي قرية الأشراف، تم تنفيذ 6 حالات بمساحة 1142 مترًا مربعًا، تحت إشراف مبارك عبدالعاطي.

وفي قرية الجبلاو، تم تنفيذ 7 حالات بمساحة 1310 أمتار مربعة، تحت إشراف حربي مبارك.

وفي قرية أولاد عمرو، تم تنفيذ 6 حالات بمساحة 715 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى فك شدة خشبية لسقف بمساحة 120 مترًا مربعًا، تحت إشراف محمد صالح.

وفي قرية دندرة، تم تنفيذ 7 حالات إزالة بمساحة إجمالية بلغت 5600 متر مربع، تحت إشراف حسيبة سراج الدين.

وفي قرية المحروسة، تم فك شدة خشبية لسملات بمساحة 130 مترًا مربعًا، تحت إشراف خالد عزب.

أشكال التعدي على أراضي الدولة

وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن هناك تعليمات واضحة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وهيبة الدولة، مشيرًا إلى استمرار الحملات دون تهاون في مختلف أنحاء المركز.

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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