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ثقافة وفنون

قبل إطلاق "بيستهبل".. أحمد سعد يتعاون مع ڤيرال ويف لتوزيع الألبوم عالميا

احمد سعد، فيتو
احمد سعد، فيتو

يستعد النجم أحمد سعد لإطلاق ألبومه الجديد "بيستهبل" حيث يطلق المرحلة الأولى غدا الأربعاء ١٦ يوليو عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.


وقبل إطلاق الألبوم تعاقد أحمد سعد مع شركة ڤيرال ويف لتوزيع الألبوم الجديد عالميا؛ حيث قرر أحمد سعد أن يكون توزيع الألبوم الجديد بشكل أكثر احترافية وانتشارا.

وأعلن أحمد سعد عن أن الألبوم الجديد سيطلق على مرحلتين، وأطلق على المرحلة الأولى "الوش الأول" ومن المقرر إطلاقه يوم 16 يوليو الجاري، والبداية مع أغنية "بيستهبل" في تمام الخامسة مساء وأغنية "أخويا" الساعة السادسة وأغنية "مكسرات" في تمام السابعة مساء كما يطلق أغنية "تاني" بمشاركة النجمة روبي في تمام الساعة الثامنة وأغنية "بطة" في تمام التاسعة مساء.


وحدد أحمد سعد يوم 24 يوليو الجاري موعدا لإطلاق المرحلة الثانية "الوش الثاني" على أن يبدأ بأغنية "بلونة" الساعة الخامسة مساء، وأغنية "شفتشي" الساعة السادسة، وأغنية "اتحسدنا" في تمام السابعة، بينما يطلق أغنية "اتك اتك" الساعة الثامنة، ويختتم الألبوم بأغنية "حبيبي ياه ياه" بمشاركة عفروتو ومروان موسى.

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