محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بالجلاوية والفراسية

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية بمركز ساقلتة تفقد خلالها سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقريتي الجلاوية والفراسية، وذلك لمتابعة الوضع العام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل أية معوقات لسير العمل، رافق المحافظ خلال الجولة كل من " شريف السيد رئيس مركز ومدينة ساقلتة، والدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسامح التوني وكيل وزارة التموين،

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالجلاوية والفراسية

واستهل المحافظ الجولة بتفقد مجمع الخدمات الحكومية " تحيا مصر" بقرية الجلاوية، والذي يتكون من دور أرضي+ 2 علوي، ويضم " مركز تكنولوجي ـ سجل مدني ـ مكتب تموين ـ مكتب تضامن اجتماعي ـ مكتب بريد ـ شهر عقاري ـ وحدة محلية ـ مجلس محلي "، وتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واطمأن على تقديم خدماته للمواطنين في سهولة ويسر.





ثم تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة بالجلاوية على مساحة 2000 متر، وقد تم التشغيل التجريبي لها في يناير الماضي، وتقدم جميع الخدمات الطبية والتطعيمات والمبادرات الرئيسية من خلال العيادات الخارجية، واطمأن المحافظ على توافر أمصال العقرب والتيتانوس والأدوية اللازمة، والأطقم الطبية، حيث يوجد بالوحدة "3 أطباء و3 صيادلة و4 أطباء أسنان، و25 ممرضة، و2 مراقب صحي، وفني معمل ".



شملت جولة المحافظ كذلك تفقد مركز شباب الفراسية الذي يضم مبنى إداري، وملعب خماسي، ووجه المحافظ باتاحة شاشة عرض للمباريات، وتأجير البوفيه لخدمة المترددين على المركز، والعمل على تنوع الأنشطة وممارسة الألعاب الترفيهية من "شطرنج، ودومينو، وتنس طاولة، وبلياردو"، كما تفقد المحافظ قاعة تحفيظ القرآن الكريم بالمركز، واستمع إلى البراعم والطلائع من الشباب والفتيات المشاركين، وتعرف على وجود فريق كرة قدم فتيات بالمركز، موجها بالعمل على إلحاق الفريق بالاتحاد لتلقي الدعم اللازم.



وتفقد المحافظ ايضا عمارات " سكن كريم " بقرية الفراسية، حيث تضم عدد 4 عمارات، بإجمالي عدد 32 وحدة سكنية، و32 حظيرة، مشيدا بمستوى الأعمال الإنشائية والتشطيبات، موجها بالحفاظ على ما تحقق من إنجاز، تمهيدا لتسكينها فور الانتهاء من أعمال الحصر للفئات المستحقة ضمن مبادرة " سكن كريم ".





واختتم محافظ سوهاج الجولة بتفقد محطة رفع صرف صحي الفراسية تحت الإنشاء، واستمع الى شرح مفصل عن المحطة التي تنفذها الهيئة الهندسية لتخدم 16 ألف نسمة بالقرية والقرى المجاورة، وقد تم تنفيذ 90% من الأعمال الاعتيادية، وبالنسبة للأعمال الكهروميكانيكية فقد تم تركيب محولات الكهرباء والمولد وخزان الوقود، وجار أعمال الاختبارات للطلمبات، وأعمال الربط علي محطة رفع قرية الحاجر، حيث يجري الانتهاء من أعمال خط الطرد الخاص بمحطة رفع الفراسية.



ووجه محافظ سوهاج بسرعة تشغيل مشروع الصرف الصحي لخدمة أهالى مركز ومدينة ساقلتة، ووجه كذلك بالإسراع في رصف الطرق بقريتي الفراسية والجلاوية، وتيسير الحركة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيدا بما تحقق من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الريف، وتوفير الوقت والجهد عليهم من خلال إتاحة الخدمات داخل قراهم دون الحاجة إلى الانتقال إلى المدينة.

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