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رياضة

مودرن سبورت يعلن عن الصفقة السادسة قبل الموسم الجديد

محمود ممدوح
محمود ممدوح

أعلن نادي مودرن سبورت  عن التعاقد مع محمود ممدوح مهاجم فريق حرس الحدود ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

ويعد ممدوح أحد أبرز المهاجمين الواعدين بمسابقة الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة والذي تألق بقميص حرس الحدود وأحرز معه العديد من الأهداف المؤثرة.

محمود ممدوح هو الصفقة السادسة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد.

الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت 
 

ومع بداية فترة الإعداد أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع مجدي عبد العاطي لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على النحو التالي:

 

مجدي عبد العاطي مديرًا فنيًا
محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا
عبدالله رجب مدربًا
عصام محمود مدربًا لحراس المرمى
محمد زيتون معدًا بدني

 

 

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