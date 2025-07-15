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رياضة

بالونة حمراء في تقديم صفقة الزمالك الجديدة تثير الجدل

أحمد شريف، فيتو
أحمد شريف، فيتو

أثار تقديم نادي الزمالك لصفقة الفريق الجديد أحمد شريف حالة من الجدل بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهر أحمد شريف في المقطع المصور لتقديمه للجماهير يمسك ببلونة حمراء، ويقوم برميها ثم يختار كرة ليستعرض مهاراته.

حيث يرى البعض إنها إسقاط على النادي الأهلي وردا على تصرف إمام عاشور لاعب وسط الأهلي في وقتا سابق بنفخ بلونة بيضاء في احتفاله بأحد أهدافه بالدوري.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

صفقة أحمد شريف

وأعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع أحمد شريف على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو.

 

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