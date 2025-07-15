بعد تصدرها التريند بسبب تصريح همرجحها، سوزي الأردنية في العرض الخاص لفيلم الشاطر (فيديو)

حضرت البلوجر سوزي الأردنية، العرض الخاص لفيلم الشاطر، المقام حاليا في أحد المولات الكبري ويقوم ببطولته أمير كرارة

العرض الخاص لفيلم الشاطر

ويأتي حضور “سوزي” بعد تصدرها التريند بسبب لقائها التلفزيوني الأخير، حيث تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عفويتها علي الهواء، والتي كان من أبرزها “ألمحها بس همرجحها”.

البوستر الرسمي لفيلم الشاطر

وكان المنتج تامر مرسي نشر البوستر الخاص بفيلم “الشاطر”، وعلق عليه قائلًا: “البوستر الرسمي لفيلم الشاطر.. يعرض في جميع السينمات في مصر يوم 16 يوليو.. ويعرض في سينمات الخليج ودول العالم 31 يوليو”.

أبطال فيلم الشاطر

فيلم "الشاطر" من تأليف: أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف خالد الصاوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.