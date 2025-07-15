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قطاراتنا مرآة حضارتنا، ندوة بمحطة بشتيل لمواجهة التخريب داخل السكة الحديد

ندوة بمحطة بشتيل
ندوة بمحطة بشتيل لمواجهة التخريب داخل السكة الحديد، فيتو

نظمت الهيئة القومية للسكك الحديدية ندوة بالتعاون مع قيادات الأزهر الشريف، لحث المواطنين على التعاون مع الهيئة للحفاظ على القطارات 

ندوة الأزهر الشريف 


وتأتى هذه الخطوة في إطار تكليفات الفريق مهندس/ كامل الوزيرنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لرئيس وقيادات هيئة السكة الحديد بعقد ندوات توعية للتصدي للسلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكة الحديد، وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين وزارة النقل ممثلة في  هيئة السكة الحديد والأزهر الشريف عقدت  اليوم  الثلاثاء الموافق ٧/١٥/  ۲۰۲٥ ندوة توعية بمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل تحت شعار (قطاراتنا... مرأة حضارتنا) بالتنسيق بين هيئة السكك الحديدية مع منطقة الأزهر بالجيزة.

وفى هذا الإطار قامت هيئة السكة الحديد  بالتنسيق مع الأزهر الشريف  بتنظيم زيارة لطلبة بعض المعاهد الأزهرية التابعة لمنطقة الجيزة الأزهرية شملت عدد من المعاهد الأزهرية (نزلة الأشطر الإبتدائي - شبرا منت الإبتدائي - الحوامدية) لطلبة المرحلة الإعدادية  والثانوية للتوعية بسلوكيات بعض المواطنين الخاطئة داخل مرفق سكك حديد مصر والحفاظ على مرافق الدولة تحت شعار (قطاراتنا مرأة حضارتنا ).

وتهدف هذه المبادرة الهادفة إلى غرس قيم الانضباط، وحماية  الممتلكات العامة للدولة وخاصة مرفق السكة الحديد المملوك للشعب وللحفاظ على أرواح المواطنين، كما تم أثناء الزيارة إلى محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل تعريف الطلبة بالمشروعات العملاقة التى تقوم بها الدولة وخاصة فى مرفق السكك الحديديه والتطوير المستمر وتحديث أسطول الهيئة من القطارات وإنشاء وتطوير المحطات وتطوير منظومة الإشارات لتوفير عوامل الأمان والسلامة لجمهور المسافرين من الركاب وتقديم أفضل الخدمات.

كما تأتي هذه المبادرة  في إطار حرص الأزهر الشريف على أداء دوره الأصيل في تربية النشء والشباب على السلوك الحضاري، واحترام القانون، والحفاظ على مرافق الدولة، وعلى رأسها السكك الحديدية

وقد وجّه الشيخ ايمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية باتخاذ حزمة من الإجراءات التوعوية والتربوية التي تضمن وصول رسالة المبادرة إلى أسرهم  وكذا بعض القيادات بالمنطقة الأزهرية بالجيزة  ومجتمعهم، واستعرضت  التوعية  حرمة المال العام، وخطورة التعدي على مرافق الدولة، لا سيما السكك الحديدية بالإضافة إلى ندوات ودروس دينية يقدّم فيها العلماء والمعلمون الأحكام الشرعية والتبعات القانونية لمثل هذه الممارسات والسلوكيات السلبية التى يفعلها بعض الجمهور مثل رشق القطارات بالحجارة وإقامة معابر غير شرعية والتسطح بين العربات وأعلى عربات القطار والانتقال بين الأرصفة من على السكة وغيرها من السلوكيات المرفوضة والتى تؤدى بفاعلها إلى الغرامة أو المسائلة القانونية.


وتهيب وزارة النقل متمثلة فى هيئة السكة الحديد  المواطنين المشاركة معها في التوعية من هذه السلوكيات السلبية التي تسبب ضررا للركاب وتعديا على مرفق السكك الحديدية المملوك للشعب

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الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية للسكك التعاون مع الازهر الشريف

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