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دين ودنيا

ما حكم اتفاق الزوجين على تأجيل الإنجاب؟ أمين الفتوى يفجر مفاجأة

الشيخ عويضة عثمان،
الشيخ عويضة عثمان، فيتو

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من أن يتفق الزوجان على تأجيل الإنجاب في بداية حياتهما الزوجية، سواء لمدة سنة أو اثنتين أو حتى ثلاث سنوات، ما دام القرار نابعًا عن رغبة مشتركة وتفاهم بين الطرفين.

 وتابع بأنه إذا اتفق الزوجان على التأجيل، حتى لو للاستمتاع بفترة الزواج الأولى، فلا مانع شرعي في ذلك.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "فتاوى الناس"، الذي يقدمه الإعلامي مهند السادات على قناة الناس، في حلقة خاصة تناولت القضايا الأسرية ومستجدات الحياة الاجتماعية.

 

التفكير في المسؤولية لا ينافي التوكل

وأكد الشيخ عويضة أن قرار تأجيل الإنجاب لا يتعارض مع الإيمان بأن الرزق بيد الله، مشددًا على أن تنظيم الحياة الأسرية والتفكير في الأولويات هو من حسن التدبير وليس ضعفًا في الإيمان.

 

وقال بالنص: "الإنسان مش بيمنع، لكنه بينظم.. وده لا يتعارض مع الرزق المكفول لكل مخلوق، والله قال: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾."

 

ظروف العصر تغيّرت.. والأبناء لهم احتياجات

وأضاف أمين الفتوى أن الواقع المعاصر مختلف كثيرًا عن الماضي، مشيرًا إلى أن الأبناء اليوم يحتاجون إلى رعاية تعليمية ونفسية وصحية متطورة، ما يضع على كاهل الأسرة أعباءً كبيرة تتطلب التخطيط والتريث في الإنجاب أحيانًا.

وتابع: "زمان الناس كانوا بيتجوزوا ويخلفوا على طول، دلوقتي فيه تعليم، علاج، ترفيه، ومسؤوليات أكبر".

 

اتفاق مشترك.. لا قاعدة عامة

وشدد على أن الحكم الشرعي في هذه المسألة ليس قاعدة تُفرض على الجميع، وإنما هو قرار فردي يتخذه الزوجان وفق ظروفهما النفسية والمادية، مضيفًا أن التفاهم هو الأساس.

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