محافظ الأقصر يتفقد مجمع الصناعات الحرفية بقرية الدير

أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جوله ميدانية لزيارة مجمع الصناعات الحرفية بقرية الدير التابعة لمركز إسنا، والذي يُعد أحد المشروعات التنموية المهمة التي أُنشئت بالشراكة بين هيئة تنمية الصعيد ومحافظة الأقصر.

توجيه بدعم منتجات وتطوير محيط المجمع الحرفي في إسنا بالأقصر

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ المنتجات اليدوية التي تصنعها السيدات العاملات بالمجمع، وعلى رأسها الشنط المدرسية والزي المدرسي، وأشاد بجودة المنتجات التي تمثل نموذجًا لدعم الصناعات المحلية وتمكين المرأة اقتصاديًا.

ويقع المجمع على مساحة 1200 متر مربع، ويضم 8 ورش حرفية و3 معارض، وهو مرفق بالكامل،وبه منظومة حماية مدنية حديثة، وغرف إدارية وأمن، كما يوفر المجمع نحو 120 فرصة عمل مباشرة، وتم تجهيز ورشتين بخط إنتاج ملابس جاهزة يحتوي على 38 ماكينة من أنواع متعددة (خياطة، أورليه، أوفر، مقص كهربائي، مكواة بخار، مقص دار)، ويعمل بنظام الوردتين يوميًا.

ووجّه المحافظ الشكر لهيئة تنمية الصعيد، وعلى رأسها اللواء أ.ح شريف صالح، رئيس الهيئة، على الجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات تنموية ناجحة بالمحافظة. كما وجه المحافظ بتوفير منافذ دائمة لعرض وبيع منتجات مجمع الصناعات الحرفية، إلى جانب تمهيد وإنارة الطريق المؤدي إلى المجمع لدعم استمرارية العمل في فترتين.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والدكتور إبراهيم رمضان، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالأقصر، وعلي صادق، رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس هاني طايع، مدير عام منطقة الاقصر بجهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر.

وتعد هذه الزيارة الثانية للمحافظ إلى مجمع الدير خلال أقل من عام، حيث سبق أن زاره قبل 10 أشهر ووجّه حينها بطرحه للإستثمار ودعمه كفرصة واعدة للاستثمار المحلي.

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