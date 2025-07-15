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ثقافة وفنون

الناقد محمد عبد الرحمن: المسرح والرقص تربطهما علاقة قوية منذ نشأتهما (صور)

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

أكد الناقد محمد عبد الرحمن زغلول أن المسرح والرقص تربطهما علاقة قوية منذ بداية نشأتهما، فكلاهما يعتمد على الأداء والحركة والتعبير عن النفس البشرية بصور وطرق غير تقليدية، مشيرا إلى أنه ربما الرقص يركز بشكل أكبر على الحركة المجردة والجمالية، بينما المسرح قد يجمع بين الحركة والكلام، وكلاهما يعتمد على التواصل المباشر مع الجمهور.

ندوة جماليات الجسد بالمهرجان القومي للمسرح  

جاء ذلك خلال ندوة "جماليات الجسد.. الحركة وفلسفة الآداء في المسرح الراقص" ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وبحضور كل من شيرين حجازي، نادين خالد، كريمة منصور، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة. 

وأضاف "عبد الرحمن" خلال الندوة: "ربما تاريخ الرقص أقدم حتى من تاريخ نشأة المسرح، إذ ارتبط الرقص بتاريخ وعي الإنسان بوجوده على الأرض، وإدراكه لعلاقاته مع نفسه، ومع الآخرين، وربما منه انطلق الإنسان إلى كل المعارف الأخرى، فقبل الكلام كان الإنسان يعبر عن نفسه بالأداء الحركي، وكذلك كان الرقص هو وسيلته للتعبير عن حزنه وفرحه". 

وأردف: "كذلك، كانت الرقصات جزءًا من الطقوس الدينية والاحتفالات، ثم تطورت لتصبح جزءًا من العروض المسرحية اليونانية، حيث كانت الرقصات والغناء عناصر أساسية من المسرحيات".

الناقد محمد عبد الرحمن زغلول 

وتابع محمد عبد الرحمن: "في المسرح الحديث، أصبح عندنا المسرح الراقص، والذي جاء ليكسر جمود الرقص الكلاسيكي ومسرح الباليه فجاء الرقص المعاصر محررا للقيود في التعبير الجسدي والحركي ومزج أنماطا عدة من أنواع الرقص بأسلوب تجريبي وبطرق مبتكرة للتعبير عن أفكار ومفاهيم، لكن بالتأكيد دون التأثير على الرقص الكلاسيكي أو الباليه لأن الرقص المعاصر استفاد منهم وأخذ منهم بعض الأداءات التي طورها بشكل عصري". 

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