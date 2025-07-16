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ثقافة وفنون

أسرة أروى جودة تجبرها على طلب الطلاق من ياسر جلال في "للعدالة وجه آخر"

أروى جوة
أروى جوة

تشهد أحداث مسلسل “للعدالة وجه آخر” إصرار أسرة “أورى جودة” التي تلعب شخصية زوجة “ياسر جلال” أن تطلب الطلاق منه بعد اتهامه في إحدى القضايا، ولكنها ترفض الأمر وتظل مساندة له.

ويستطيع الفنان ياسر جلال خلال أحداث مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” أن يثبت براءته من تهمة القتل التي تنسب إليه في بداية الأحداث.

 

ويواصل الفنان ياسر جلال تصوير عدد من مشاهد الأكشن لمسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” بالطريق الصحراوي.

 

وكان النجم ياسر جلال استأنف  تصوير أحداث مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” بعد إجازة عيد الأضحى داخل شقة بوسط القاهرة والتي يستخدمها كاست المسلسل “ديكور للعمل”.

 

قصة مسلسل للعدالة وجه آخر

ويلعب ياسر جلال شخصية مذيع يفتح ملف تجارة بيع الأعضاء البشرية، ويتم مطاردته من قبل بعض رجال الأعمال وتلفق له قضية قتل.

 وتشهد أحداث مسلسل للعدالة وجه آخر جريمة قتل يتهم فيها ياسر جلال، ويبدأ في البحث عن دليل براءته بطرق كثيرة، وتنقلب أحداث العمل رأسا على عقب.

 

أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر  

ويشارك في مسلسل للعدالة وجه آخر بجانب ياسر جلال كل من نوران ماجد، أروى جودة، ومحمد جميكا، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

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