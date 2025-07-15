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أخبار مصر

السيسي يوجه بتحسين السلالات المحلية من الماشية لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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 تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود المبذولة لتحسين الأراضي الزراعية وتطبيق الميكنة، وجهود زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء والألبان، مشددا على ضرورة العمل على تحسين السلالات المحلية من الماشية لزيادة إنتاجيتها من اللحوم والألبان.

واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وبشكل خاص القمح، السكر، الزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن.
 

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