رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد مصنع مستلزمات جراحة العظام بالشركة العربية الأفريقية (صور)

تفقد اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، التشغيل التجريبي لمصنع مستلزمات جراحة العظام بالشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية إحدي شركات الهيئة العربية للتصنيع.

يأتي هذا في إطار خطة طموحة مدروسة بشكل علمي تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين الصناعات الطبية بأحدث التكنولوجيات العالمية، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

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