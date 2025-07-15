الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد مصنع مستلزمات جراحة العظام بالشركة العربية الأفريقية (صور)

المهندس مختار عبد
المهندس مختار عبد اللطيف رئيس العربية للتصنيع، فيتو

تفقد اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، التشغيل التجريبي لمصنع مستلزمات جراحة العظام بالشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية إحدي شركات الهيئة العربية للتصنيع.

يأتي هذا في إطار خطة طموحة مدروسة بشكل علمي تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين الصناعات الطبية بأحدث التكنولوجيات العالمية، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العربية للتصنيع الصناعات الطبية التشغيل التجريبي توطين الصناعات الطبية رئيس الهيئة العربية للتصنيع الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية

مواد متعلقة

وزير الصحة يشهد توقيع عقد شراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة XGY للأجهزة الطبية

الهيئة العربية للتصنيع تنفذ مشروعات تنموية بعدد من دول القارة الأفريقية (صور)

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة اليوم

لم يخضع للفحوصات الطبية ويرفض معسكر تونس، عقوبات مغلظة تنتظر تمرد وسام أبو علي بالأهلي

الحل بسيط وإثيوبيا ستواجه العواقب، رسالة باحث بحوض النيل لـ ترامب بشأن سد النهضة

السيسي يتابع جهود تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي وضمان وصوله لمستحقيه

الأهلي يتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد برنامج "كورة كل يوم"

على مسئولية المحامي طارق العوضي: بيان الداخلية بشأن وفاة البرلماني عبد الحميد الشيخ تجاهل حقائق مهمة

تطور جديد في ملابسات وفاة البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ بالمنوفية

4 رسائل مهمة من السيسي لترامب

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أبرز أعضاء التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بالتقصير فى أداء الصلاة

حق القوامة للرجل في الإسلام وأسبابها

أبرزها هجرة الرسول وغزو الروم، أهم 10 أحداث في شهر صفر

المزيد
الجريدة الرسمية