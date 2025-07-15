الأوبرا تطلق المهرجان الصيفي بالقاهرة والإسكندرية وتستعد لفعاليات القلعة الدولي الـ 33

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فعاليات المهرجان الصيفى الذى يتواصل خلال شهرى يوليو وأغسطس على المسرح المكشوف بالقاهرة ولأول مرة بستاد الإسكندرية، كما تستمر الاستعدادات لإقامة الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

صيف الأوبرا 2025

وقال الدكتور علاء عبد السلام أن صيف الأوبرا 2025 يحمل مذاقا جديدا ليمثل أحد مسارات الثقافة المصرية الهادفة لبناء الإنسان والارتقاء بالوعي الفني للمجتمع، وأضاف أنه تم الاتفاق مع الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية على إقامة فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بمدينة الثغر في ستاد الإسكندرية لأول مرة وبالتعاون مع المحافظة وذلك لاستيعاب أعداد ضخمة من محبي الفنون والموسيقى باعتبار المدينة الساحلية مركزا ثقافيا وسياحيا فريدا وقبلة رئيسية للزوار خلال فصل الصيف، مشيرا أن الفعاليات تنعقد في الفترة من الأحد 27 حتى الخميس 31 يوليو.

وتابع أن الأنشطة الصيفية للأوبرا تعمل على إثراء المشهد الإبداعي وتعكس تنوع محتوى الساحة الفنية المصرية، مؤكدا أنها تضم مجموعة من العروض الجذابة التي تجمع أشكال موسيقية وغنائية تراثية ومعاصرة، وأوضح أن عروض المسرح المكشوف تفتتح في التاسعة مساء الجمعة 18 يوليو وتستمر يوميا حتى الثلاثاء 22 يوليو وهي على التوالي حفل الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة والمنشد الشيخ محمود التهامي، الفنانة حنان ماضي وفرقتها، فرقة فؤاد ومنيب، ليلة موسيقى عربية، فرقة أيامنا الحلوة.

وذكر رئيس الأوبرا أن عروض المسرح المكشوف مستمرة خلال شهر أغسطس المقبل والذي يشهد أيضا عقد الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء أحد أبرز التظاهرات الإبداعية في المنطقة العربية ومن أعرق فعاليات الأوبرا ويضم برنامج هذا العام مفاجآت فنية متعددة للجمهور.

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