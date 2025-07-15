حجز سائق سيارة تسبب في مصرع سيدة بمدينة بدر

أمرت نيابة بدر، بحجز سائق لاذ بالفرار عقب تسببه في وفاة سيدة، نتيجة حادث تصادم بدائرة قسم شرطة بدر وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

ضبط سائق هارب صدم سيدة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى لوفاة سيدة، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة مقيمة بمحافظة الفيوم للطريق، صدمتها سيارة مجهولة، مما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة أدت إلى وفاتها في الحال، فيما فر السائق من موقع الحادث.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط السيارة المتسببة، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائد السيارة، وهو مقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وأرجع سبب هروبه إلى خوفه من المساءلة القانونية وعدم امتلاكه لتراخيص سارية.

وتم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجاري عرضه على النيابة المختصة للتحقيق.

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