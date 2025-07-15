أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 15- 7- 2025

ننشر أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بحركة التعاملات، اليوم الثلاثاء، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو” تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

405 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

354 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

303 ريالات للبيع.

الاسعار العالمية فى البورصة

ارتفعت أسعار الذهب العالمي إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع امس الاثنين مع بداية أسبوع التداول، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذ الآمن بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى في ثلاث أسابيع عند 3375 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3362 دولارا للأونصة ليتداول حاليًا عند 3365 دولارا للأونصة.

مجلس الذهب العالمى والبنوك المركزية

كشف مجلس الذهب العالمي عن زياده كبيره في الاحتياطيات الذهبية لدي البنوك المركزية والتي تجاوزت 1000 طن من الذهب جمعتها خلال الثلاث سنوات الماضية فالبنوك المركزية لا تزال تقدر الخصائص الفريدة للذهب ودوره كأصل استراتيجي.

و قد أصدر مجلس الذهب العالمي "مسح احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي لعام ٢٠٢٥"، الذي يساعد على تسليط الضوء على الأهمية المستمرة لإدارة احتياطي الذهب في هذه الأوقات الصعبة. وعلى غرار نتائج الاستطلاعات السابقة، لا تزال البنوك المركزية تحمل توقعات إيجابية بشأن الذهب، ويعتقد المشاركون بأغلبية ساحقة (95٪) أن احتياطيات البنك المركزي العالمي من الذهب ستزداد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأكد التقرير أن البنوك المركزية جمعت أكثر من 1000 طن من الذهب في كل من السنوات الثلاث الماضية، بزيادة كبيرة عن متوسط 400-500 طن خلال العقد السابق، حيث حدث هذا التسارع الملحوظ في وتيرة التراكم على خلفية عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وهو ما ألقى بظلاله على التوقعات لمديري الاحتياطيات والمستثمرين على حد سواء.

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