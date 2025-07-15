السيسي: واثقون في قدرة ترامب على حل المشاكل بأوكرانيا وفلسطين وأفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن مصر تؤكد ثقتها فى قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والاستقرار والأمن في مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو أفريقيا.

وقال الرئيس السيسي: تثمّن مصر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب.



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