الثلاثاء 15 يوليو 2025
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محافظات

القضاء الإداري يؤيد استبعاد عبدالله أبوالعلا من انتخابات الشيوخ بقنا

محكمة
محكمة

 قضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة قنا، اليوم، بتأييد قرار استبعاد المرشح عبدالله أبوالعلا من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة قنا، وذلك بعد النظر في الطعن المقدم بشأن أوراق ترشحه.

وكانت الجهة المختصة قد استبعدت "أبوالعلا" في وقت سابق من القوائم الأولية للمرشحين، ليقوم الأخير بتقديم طعن أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيه بإلغاء القرار وعودته إلى السباق الانتخابي.

 

انتخابات الشيوخ المرتقبة بقنا

 وبعد المداولة، قررت المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار الاستبعاد، ليُغلق بذلك باب العودة أمام عبدالله أبوالعلا في انتخابات الشيوخ المرتقبة، والمقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

ويُذكر أن الانتخابات تجرى وسط منافسة قوية بين عدد من المرشحين في دائرة محافظة قنا، وسط استعدادات مكثفة من الأحزاب السياسية والمستقلين.

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