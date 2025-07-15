الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يفتتح البرنامج التدريبي الصيفي

رئيس شركة الصرف الصحي
رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يفتتح البرنامج التدريبي

افتتح اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد، والذي تنظمه الشركة بشكل سنوي.

البورصة تواصل الصعود خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم

تعامد الشمس واختفاء ظل الكعبة، ظاهرة فلكية بديعة تحدث للمرة الأخيرة في 2025

يأتي ذلك بهدف تنمية المهارات الفنية والإدارية للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، في إطار حرص الشركة على دعم وتمكين الكوادر الشابة.

وخلال جولته، قام اللواء “نافع” بتفقد سير العمل داخل مركز التدريب التابع للشركة، واطّلع على البرامج التدريبية التي تُعقد حاليًا ضمن المسار الوظيفي للعاملين، والتي تشمل: "تكنولوجيا المعالجة، مصادر المخلفات، الفحص الفني، برنامج التدريب الصيفي لطلبة كلية العلوم"

وأشاد بانضباط البرامج التدريبية وجودة المحتوى العلمي، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل وتحقيق التميز المؤسسي.

كما أشار إلى حرص الشركة على مواكبة أحدث الأساليب التدريبية، وربط البرامج باحتياجات التشغيل والصيانة الفعلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الشركة الاستراتيجية لبناء القدرات المؤسسية، وتحقيق الاستدامة في تطوير الموارد البشرية على مستوى العاملين والطلبة المتدربين على حد سواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمود نافع الصرف الصحي بالاسكندرية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يستقبل مدير جهاز المشروعات الجديد، ويؤكد: دعمنا مستمر لكل فكرة تبني وطنا

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع تقييم تهديد ترامب ضد روسيا

محافظ كفرالشيخ يستقبل مديري مركز تخطيط أراضي الدولة وهيئة حماية البحيرات

الأكثر قراءة

الحل بسيط وإثيوبيا ستواجه العواقب، رسالة باحث بحوض النيل لـ ترامب بشأن سد النهضة

4 رسائل مهمة من السيسي لترامب

تطور جديد في ملابسات وفاة البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ بالمنوفية

بعد التصالح، محامي زوجة حسام حسن يكشف آخر تطورات حكم حبس موكلته شهرا

مصدر بالأهلي يكشف جديد أزمة وسام أبو علي

أول رد فعل من السيسي على تصريحات ترامب حول سد النهضة الإثيوبي

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

رسالة جديدة من إمام عاشور قبل انطلاق الموسم الجديد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أبرز أعضاء التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بالتقصير فى أداء الصلاة

حق القوامة للرجل في الإسلام وأسبابها

أبرزها هجرة الرسول وغزو الروم، أهم 10 أحداث في شهر صفر

المزيد
الجريدة الرسمية