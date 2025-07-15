رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يفتتح البرنامج التدريبي الصيفي

افتتح اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد، والذي تنظمه الشركة بشكل سنوي.

يأتي ذلك بهدف تنمية المهارات الفنية والإدارية للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، في إطار حرص الشركة على دعم وتمكين الكوادر الشابة.

وخلال جولته، قام اللواء “نافع” بتفقد سير العمل داخل مركز التدريب التابع للشركة، واطّلع على البرامج التدريبية التي تُعقد حاليًا ضمن المسار الوظيفي للعاملين، والتي تشمل: "تكنولوجيا المعالجة، مصادر المخلفات، الفحص الفني، برنامج التدريب الصيفي لطلبة كلية العلوم"

وأشاد بانضباط البرامج التدريبية وجودة المحتوى العلمي، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل وتحقيق التميز المؤسسي.

كما أشار إلى حرص الشركة على مواكبة أحدث الأساليب التدريبية، وربط البرامج باحتياجات التشغيل والصيانة الفعلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الشركة الاستراتيجية لبناء القدرات المؤسسية، وتحقيق الاستدامة في تطوير الموارد البشرية على مستوى العاملين والطلبة المتدربين على حد سواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.