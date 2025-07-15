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بعد التصالح، محامي زوجة حسام حسن يكشف آخر تطورات حكم حبس موكلته شهرا

الكابتن حسام حسن
الكابتن حسام حسن

شهدت جلسة قضية معارضة دان آدم زوجة الكابتن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، بمحكمة جنح  العامرية ثانٍ،  إقرار بالتصالح في القضية  رقم 8670 لسنة 2023 جنح عامرية، والتي تحصل فيها حسام حسن بحكم بالحبس على زوجته بالحبس شهر وكفالة 500 جنيه غيابيا في حكم أول درجة بجنح العامرية ثانٍ، والذي جرى الحكم فيه اليوم بانقضاء الدعوى بالتصالح.

وأجرت فيتو بثا مباشرا مع محاميي حسام حسن وزوجته من أمام محكمه الدخيلة، حيث قال محمد شمس، محامي دان آدم: إن محكمة جنح عامرية ثان أقرت بالتصالح بين الطرفين في قضية ضرب المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم حسام حسن، بعد أن تصالح المدير الفني مع زوجته، متابعا: كنا نأمل في البرأة لوجود دفوع كثيرة في القضية ولنرد على ما أثير حول موكلتي، ولكن انتهت كافة خلافات الزوجين وهما الآن “سمن علي عسل”.

وأكد أيمن علي، محامي الكابتن حسام حسن، انتهاء كافة خلافات الزوجين في جلسة صلح عقب أزمة فيلا كينج مريوط ولم يعد هناك مشاكل، والمشاكل واردة بين أي زوجين.

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