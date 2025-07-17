الـ10 بـ25 جنيها، أسعار التين الشوكي في الأسواق (فيديو وصور)

وسط زحام الأسواق، وعلى نواصي الشوارع، يظهر التين الشوكي كأحد رموز الصيف التي تحبها العين وترطب على البدن من حر الصيف، ولا يمكن تفويتها، فاكهة ذات طابع خاص وحكايات لا تنتهي مع البائعين حيث يقف الزبون على العربة ويقشر له البائع ويأكل الزبون وهو مستمتع.

وفي جولة لـ"فيتو"، التقينا عم محمد، أحد أقدم بائعي التين الشوكي، الذي بدأ حديثه بابتسامة هادئة قائلًا: "أنا ببيع التين الشوكي بقالي سنين، وعارف زبوني من بعيد".

يقول عم محمد إن التين الشوكي من الفواكه الموسمية التي لا تدوم طويلًا، فالموسم يبدأ مع بداية شهر يوليو، وينتهي سريعًا بنهاية أغسطس. "عشان كده بنقول عليه رزق موسمي، شهرين وبس ونقفل الصفحة دي ونشوف رزقنا في حتة تانية"، هكذا وصف عم محمد طبيعة عمله التي تتقلب مع المواسم.

أسعار مستقرة رغم موجة الغلاء

وعن الأسعار هذا العام، أوضح أن سعر الثمرة الواحدة يتراوح بين 3 و5 جنيهات فقط، حسب الحجم، وهو السعر ذاته تقريبًا مقارنة بالعام الماضي رغم موجة الغلاء التي طالت العديد من السلع والمنتجات.

وأشار إلى أن هناك إقبالًا جيدًا من المواطنين رغم ارتفاع حرارة الجو، فالتين الشوكي يتميز بكونه فاكهة مرطبة تروي العطش وتمنح الجسم إحساسًا بالانتعاش، ما يجعله ضيفًا خفيفًا على موائد الصيف.

وعن طريقة البيع، أوضح أن الزبون يمكنه شراء طبق يحتوي على 10 ثمرات كبيرة مقابل 25 جنيهًا، مع تأكيده أن بعض الزبائن تفضل شراء الثمرة مُقشرة وجاهزة للأكل، وهو ما يتطلب من البائع مهارة خاصة في التعامل مع القشرة الشائكة.

اللون لا يفرق في الطعم

وعن ألوان التين الشوكي، أكد عم محمد أن هناك نوعين: الأصفر والأحمر، لكنه ابتسم قائلًا: "الاتنين طعمهم واحد، مفيش اختلاف في الطعم الاتنين نفس الحلاوة".

ورغم أن التين الشوكي مرتبط بالصيف، إلا أن عم محمد يرى فيه أكثر من مجرد فاكهة: "هو كمان رزق لناس كتير في الشارع، سواء اللي بيبيع أو اللي بيشتري بالجملة من الأسواق، ده غير العربيات الصغيرة اللي بتلف بيه في الأحياء والميادين".

مهنة موسمية لكنها ممتدة في الذاكرة

ورغم قصر الموسم، يظل التين الشوكي مرتبطًا بذكريات الطفولة والصيف لدى كثير من المصريين، وصوت البائع وهو ينادي "اتفضل تين شوكي ساقع يا باشا" لا يغيب عن ذاكرة الأحياء الشعبية. أما عم محمد، فيستعد كل عام لهذا الموسم القصير بطريقته الخاصة: "أنا بستناه عشان بحبه، مش بس عشان الرزق، التين الشوكي له معزة خاصة عند الناس وأنا كمان".

وهكذا، بين حرارة الشمس وبرودة التين الشوكي، تستمر الحكاية كل صيف، يكتبها بائع بسيط يحمل بين يديه ثمرة قصيرة العمر لكنها عزيزة الحضور.

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