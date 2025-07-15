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رياضة

الهلال السعودي يستقر على إعارة مهاجمه هذا الصيف

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

 قررت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، إعارة أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

ويحاول الهلال إعادة ترتيب الصفوف بعد موسم مخيب حقق خلاله الفريق لقبا وحيدا هو كأس السوبر السعودي في عام 2024-2025.

 

الهلال السعودي يقرر إعارة عبد الله الحمدان

وكشفت صحيفة "عكاظ"، أن إدارة النادي الأزرق قررت إعارة المهاجم عبدالله الحمدان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن الهلال سيشترط على النادي المستفيد من خدمات اللاعب ضمان مشاركته أساسيًا في أغلب المباريات طوال الموسم المقبل 2025-2026.

وتهدف تلك الخطوة، إلى منح الحمدان فرصة لاكتساب مزيد من دقائق اللعب واستعادة مستواه التهديفي المعتاد، قبل عودته إلى الفريق الأول في صيف 2026.

 

الهلال السعودي يعتذر عن عدم لعبه كأس السوبر السعودي 

 يذكر أن الهلال اعتذر عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الإرهاق الذي تعرض له في مونديال الأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء الهلال السعودي في المركز السابع بالترتيب النهائي للفرق التي شاركت بكأس العالم للأندية.

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