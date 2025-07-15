تداول 11 ألف طن بضائع و778 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 13 سفينة، وتم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 778 شاحنة و207 سيارات.

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 457 شاحنة و166 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 321 شاحنة و41 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Belagos Express والحرية2، بينما تغادر السفينة Alcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Alcudia Express والقاهرة، وغادرت السفينة Belagos Express.

وشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و335 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى نيو عقبة، الحسين وآيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2136 راكبا.



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