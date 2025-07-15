تقديم الخدمات الطبية لـ 1485 مواطنا بقرية الرحمانية بنجع حمادي

قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى، التابعة لمحافظة قنا، باشراف جمال الزمر مدير ادارة خدمة المجتمع والقوافل بالجامعة بعمل قافلة طبية بشرية لقرية الرحمانية بمدينة نجع حمادى.

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن القافلة الطبية البشرية قدمت خدماتها وصرف العلاج المجانى لعدد 1485 حالة في كافة التخصصات كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية بأهمية القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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