حريق محدود في غرفة حفظ المستندات بمستشفى قنا العام

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا سيطرة فريق الحماية المدنية على حريق محدود نشب في غرفة حفظ المستندات بالوحدة الحسابية بمستشفى قنا العام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحريق لم يتسبب في أي أضرار أو تلفيات خاص بالملفات الموجودة.

وأكد “عبد الخالق” على إستمرار تقديم الخدمة الطبية داخل المستشفي بشكل طبيعي وبكامل القوة البشرية.

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