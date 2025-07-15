في هذا الموعد، محمد عدوية يستعد لإحياء حفل غنائي في السعودية

يستعد الفنان محمد عدوية لإحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "فورها" برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وأعلن محمد عدوية موعد الحفل بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب عليه معلقًا: "جمهور جدة الغالي مستنيكم يوم الجمعة ١٨ يوليو في حفل فورها علشان نغني كلنا كل الأغاني اللي بتحبوها".

وكان عدوية نشر البوستر الدعائي الخاص للحفل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، وعلق قائلًا: "انتظروني في السعودية حفل فورها يوم ١٨ يوليو".

يشار إلى أنه كان محمد عدوية قد شارك في موسم رمضان الماضي، بغناء تتر مسلسل "منتهي الصلاحية" برفقة دبل زوكش، والتتر من كلمات محمد حسني وألحان إسلام رفعت وتوزيع الوايلي، وأعرب محمد عدوية عن حماسه لتلك التجربة.

يذكر أن آخر حفلات محمد عدوية كانت في بورتو المنيا، وقدم فيها باقة متنوعة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

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