عبد الباسط والحصري للمرتل والبنا للمجود، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تستقبل موجات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء مجموعة من التلاوات على مدار الساعة بأصوات عمالقة دولة التلاوة فى مقدمتهم طه الفشني، ومحمود خليل الحصري.



“فيتو” تستعرض الخريطة الكاملة لتلاوات إذاعة القرآن الكريم للثلاثاء:

تلاوات القرآن المجود

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الفرقان 30 ق.



19:17( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورتى يس/ قصار السور 45ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سور الشورى / ق/ الطارق 45ق.



03:00(قبل الفجر) للشيخ أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة الأعراف 30 ق

تلاوات المصحف المرتل ليوم الثلاثاء

الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الحجر - النحل ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي النحل - الإسراء ومدة التلاوة / ۲۸ ق.



الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة الإسراء ومدة التلاوة / ٢٨ ق.



الإسراء - الكهف ومدة التلاوة / ٣٠ ق الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري.



الساعة / ١١:١٨ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الكهف - مريم ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ١١:٥٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي مريم - طه ومدة التلاوة / ٢٩ ق.



الساعة / ١٣:٤٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي طه - الأنبياء ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ١٥:٠٨ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الأنبياء - الحج ومدة التلاوة / ٣١ ق.



الساعة / ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور الحج - المؤمنون - أول النور ومدة التلاوة 30ق.



الساعة / ٠٢:٢٧ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة النور ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ٠٥٠٢٣ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سور النور الفرقان - آخر الشعراء ومدة التلاوة 31 ق.



فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدوري في الساعة ٢٠:١٨ والتلاوة من / من آية ١٠٥ سورة هود إلى آية ٤٥ سورة يوسف تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة ٣٠ ق.



فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش - والتلاوة من سورة النحل من آية ۱۱۱ إلى آية ٤٠ من سورة الإسراء تسبقها تقدمة للشيخ محمود برائق / ومدة التلاوة 22 ق.



أما الختمة المرتلة فتذاع في الساعة ٠١:٥٣ تلاوة للقارئ / محمود حسین منصور / من الآية ۷۰ من سورة الإسراء وحتى الآية ٤٩ من سورة الكهف / ۳۱ ق

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