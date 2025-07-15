الإسكان تعلن تيسير إجراءات تقنين أراضي الرابية بالشروق

عقد اجتماع تنسيقي بين أهالي منطقة الرابية والمهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، والدكتور أحمد عمارة، مساعد المشرف العام على مكتب الوزير.

ويأتي الاجتماع في إطار الرغبة المشتركة في حل المشاكل والتحديات التي تواجه أهالي المنطقة، والعمل على تحسين ظروفهم وتقنين أوضاعهم.



رحب المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأهالي منطقة الرابية في الاجتماع التنسيقي، مؤكدًا على أهمية الاستماع إلى مشاكلهم واحتياجاتهم. أعرب عن استعداد الجهاز للتعاون مع الأهالي والعمل على إيجاد حلول فورية ومستدامة لمشاكلهم.



و استمع رئيس الجهاز والدكتور أحمد عمارة إلى مشاكل الأهالي في منطقة الرابية، والتي تتركز حول ملكية قطع الأراضي الأقل من 1000 متر وتقنين أوضاعهم. تم مناقشة جميع المشاكل والعمل على إيجاد حلول فورية لها، مثل الدفع الفوري دون انتظار عن طريق البنك.



تم الإعلان عن قرار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن ملاك قطع الأراضي الأقل من 1000 متر وتقنين أوضاعهم ومساعدتهم. أكد الدكتور أحمد عمارة على أن الوزير يولي اهتمامًا كبيرًا لمشاكل أهالي منطقة الرابية، ويعمل على توفير الدعم اللازم لهم.



كما تم طرح مقترحات حلول نالت استحسان الملاك ورضاهم، منها:

- نشر الأسماء التي لم تنهى إجراءات الإرشاد المساحة لإمكانية حضورهم الجهاز لنهو الإجراءات.

- نشر الطلبات التي تم إرجاؤها بسبب النزاعات القضائية.

- التيسير على العملاء بخصوص دفع المقدمات أو أقساط بإمكانية التحويل على الحساب الجاري.

- إمكانية تقديم شيكات بنكية مقبولة الدفع باسم الجهاز تفاديًا لتوقيع غرامات التأخير على العملاء.



تم التوصل إلى نتائج هامة في الاجتماع، منها توفير الحلول الفورية اللازمة للأهالي في منطقة الرابية.

- العمل على تقنين أوضاع قطع الأراضي الأقل من 1000 متر. تسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات اللازم.



كما أعلن رئيس الجهاز عن خطط مستقبلية للعمل على سرعة العمل على المرافق والطرق في منطقة الرابية خلال الفترة القادمة. سيتم العمل على البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للأهالي



اختتم رئيس الجهاز الاجتماع بتأكيد أهمية التعاون المستمر بين الجهاز والأهالي، والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة. سيكون لهذا الاجتماع دور كبير في تحسين ظروف الحياة في منطقة الرابية، وتوفير بيئة عمل متميزة ومريحة للأهالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.