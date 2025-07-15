الهلال السعودي يبدأ خطوات تمديد عقد ياسين بونو

بدأت إدارة نادي الهلال السعودي التحركات لتجديد عقد حارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على أحد أبرز أعمدة الفريق الأساسية، خاصة بعد تألقه اللافت في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

تفاصيل مفاوضات الهلال السعودي لتمديد عقد بونو

ووفق صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن المفاوضات بين الهلال السعودي وياسين بونو دخلت مراحل متقدمة، من أجل تمديد عقده حتى عام 2027، علمًا بأن عقده الحالي يمتد حتى أغسطس 2026.

وقالت الصحيفة إن إدارة الهلال تسعى إلى إنهاء هذا الملف مبكرًا، من منطلق حرصها على استقرار الفريق وتعزيز عناصره الأساسية، خصوصًا مع اقتراب انطلاق موسم 2025-2026، الذي يشهد مشاركة الفريق في عدة بطولات محلية وقارية.

أرقام ياسين بونو مع الهلال السعودي

وكان بونو قد انضم إلى الهلال في أغسطس 2023 قادمًا من إشبيلية الإسباني، وسرعان ما فرض نفسه كأحد أفضل حراس المرمى في الدوري السعودي.

وتوَّج الحارس المغربي مسيرته مع الزعيم مؤخرًا بتألق كبير في كأس العالم للأندية 2025، قبل أن يودع الزعيم منافسات البطولة في بالدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام فلومينيسي البرازيلي بنتيجة (2-1).

ووفقًا لموقع "سوفا سكور" للإحصائيات، فإن بونو احتفظ برقمه التاريخي والمتمثل في تحقيق أكبر عدد من التصديات خلال مباراة واحدة بالبطولة، بواقع 11 مرة ضد مانشستر سيتي في ثمن النهائي.

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