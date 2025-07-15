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حوادث

النيابة تحفظ التحقيق في تخلص مسن من حياته بالزيتون

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة الزيتون بحفظ التحقيقات في العثور على جثة مسن داخل شقته بعد أن تبين أنه تخلص من حياته عقب شنق نفسه بجنش مروحة السقف بدائرة القسم. 

كانت النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


وتبين من معاينة الشقة سلامة جميع منافذها الداخلية والخارجية ولا توجد بعثرة في الشقة كما تبين تحلل الجثة نظر لمرور أيام على الوفاة وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتشميع الشقة لحين حضور الورثة وانتهاء التحقيقات.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن مشنوقًا داخل شقته بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على تلميذ يبلغ من العمر 60 عاما معلقًا ومشنوقًا في سقف غرفة نومه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية حادة بسبب الوحدة والعيش بمفرده

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

 

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

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