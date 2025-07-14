الثلاثاء 15 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد وعمرو سعد يتصدران بوستر "أخويا" ضمن أغنيات ألبوم بيستهبل

أحمد وعمرو سعد، فيتو
أحمد وعمرو سعد، فيتو

أطلق النجم أحمد سعد بوستر أغنية "أخويا" ضمن أغنيات ألبومه الجديد "بيستهبل" المقرر إطلاقه بداية من الأربعاء المقبل.

 

ألبوم أحمد سعد الجديد

وتصدر النجم عمرو سعد البوستر الرسمي للأغنية رفقة شقيقه النجم أحمد سعد في تعاون جديد بين النجمين بعد عدد كبير من الأغنيات التي قدمها أحمد سعد لمسلسلات وأفلام شقيقه عمرو.

ومن المقرر إطلاق أغنية "أخويا" يوم الأربعاء ضمن أغاني المرحلة الأولى من الألبوم ويطرحها عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة في تمام الساعة السابعة مساء.

أغنية أخويا من كلمات فلبينو وألحان إيهاب عبد الواحد وأحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس.

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