مصطفي يونس يجدد حلقة الصراع بين الأهلي ونجومه السابقين

في ظل الأزمة الأخيرة بين النجم السابق مصطفى يونس ومجلس إدارة النادي الأهلي، والتي انتهت بإحالته للتحقيق، عاد الحديث بقوة عن سياسة القلعة الحمراء الصارمة تجاه رموزها الذين يتجاوزون – حسب وجهة نظر الإدارة – الخطوط المسموح بها في التعامل أو التصريحات.

ورغم أن النادي الأهلي طالما احترم نجومه التاريخيين، إلا أن بعض الأسماء البارزة لم تكن بمنأى عن التحقيقات والانذارات، وهو ما يؤكد أن مبادئ النادي – كما يقول مسؤولوه دائمًا – فوق الجميع.

فيما يلي نستعرض أبرز نجوم الأهلي السابقين الذين تم تحويلهم للتحقيق أو تمت مواجهتهم بقرارات صارمة من المجلس على مر السنوات:

مصطفى يونس.. من نجم إلى خصومة علنية

إحالة مصطفى يونس نجم الفريق السابق إلى التحقيق، وذلك على خلفية تصريحاته المتكررة ضد إدارة النادي وانتقاده لسياسات النادي في الإعلام، وهو ما اعتبرته الإدارة "تجاوزًا غير مقبول من أحد أبناء النادي".

وكان يونس قد أطلق سلسلة من التصريحات التي وصفت بأنها هجوم مباشر على شخصيات داخل القلعة الحمراء، مما دفع المجلس لاتخاذ القرار في بيان رسمي يؤكد حرصه على احترام الرموز دون السماح بالإساءة للكيان.

2- أزمة شوبير وصالح سليم

وفي تسعينات القرن الماضي نشبت أزمة تاريخية بين صالح سليم وأحمد شوبير بسبب تصريحات منسوبة للاخير ضد رئيس النادي الأهلي وقتها حيث تم منع شوبير من دخول النادي وتحويله للتحقيق ولكن شوبير قام بمقاضاة من اطلق تصريحات على لسانه وصمم علي استعادة حقوقه وتم تصفية الأمور بينه وصالح سليم الذي اعترف بسوء فهم موقف شوبير بل واشاد به بعد تمسكه بحقه في العودة لدخول النادي ونفي ما أطلق علي لسانه حيث استدعي الخطيب وقتها شوبير في مكتبه لحل الأزمة بعد تحرك حارس الأهلي وقتها لاستعادة حقوقه.

3- مجدي عبد الغني.. الخلافات المزمنة

يُعد مجدي عبد الغني أحد أكثر النجوم السابقين إثارة للجدل بعلاقته المتقلبة مع إدارة النادي الأهلي، حيث دخل في صدامات لفظية متكررة، ووجهت له انتقادات داخلية بسبب مداخلاته الإعلامية وتصريحاته الساخنة.

4- رضا عبد العال.. خارج السرب دائمًا

رغم أنه لم يكن نجمًا أهلاويًا فقط بل لعب للزمالك أيضًا، فإن رضا عبد العال دخل في أزمات كلامية مع الأهلي بسبب تصريحاته النارية، وتم تجاهله بشكل تام من إدارة النادي.

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