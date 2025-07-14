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رياضة

نيوكاسل يعرض 75 مليون يورو لضم مهاجم آينتراخت فرانكفورت

فرانكفورت، فيتو
فرانكفورت، فيتو

يرغب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع الفرنسي هوجو إيكيتيكي، مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تدعيم خط الهجوم قبل انطلاق موسم 2025-2026.

نيوكاسل يسعى للتعاقد مع إيكيتيكي 

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن نيوكاسل قدم عرضًا رسميًا تبلغ قيمته حوالي 75 مليون يورو، للحصول على خدمات إيكيتيكي، البالغ من العمر 22 عامًا.

وأضافت الصحيفة أن هناك محادثات جارية بين الناديين، بشأن صفقة محتملة ستتجاوز الرقم القياسي لأغلى تعاقد في تاريخ نيوكاسل، والذي بلغ 71.2 مليون يورو، عندما ضم النادي المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من ريال سوسيداد في صيف 2022.

أرقام إيكيتيكي مع فرانكفورت 

وقدم إيكيتيكي موسمًا لافتًا مع فرانكفورت في 2024-2025، حيث سجل 22 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة، بعد انتقاله بشكل دائم من باريس سان جيرمان إلى النادي الألماني في صفقة بلغت 17.5 مليون يورو في صيف 2024.

ويمتد عقد إيكيتيكي مع فرانكفورت حتى عام 2029، وإذا تمت الصفقة، ستكون هذه ثالث مرة خلال عامين يبيع فيها النادي الألماني أحد مهاجميه بمقابل مالي ضخم، بعد رحيل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في الشتاء الماضي مقابل 70 إلى 75 مليون يورو، وصفقة انتقال راندال كولو مواني إلى باريس سان جيرمان مقابل 95 مليون يورو في صيف 2023.

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