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اقتصاد

88.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين نسبة 88.3 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.6 % والعرب على 6.1 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 12.5 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 2.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.2 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.5 % وسجل العرب 6 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.785,5 مليون جنيه.

بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 2.939,2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات جلسة الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.382 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 33727 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 41890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 15150 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 10196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13787 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة.

 

البورصة المصرية جديدة،فيتو 
البورصة المصرية، فيتو 

تعاملات بداية الأسبوع 

وكانت قد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 33053 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 41141 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 14852 نقطة.


 كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10105 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13653 نقطة، وانخفض  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة.

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