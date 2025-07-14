رئيس الوزراء يتفقد مجمع الأزاريطة: السلع متوافرة والأسعار مستقرة وخدمة المواطن أولًا

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بعدد من المشروعات الحيوية بمحافظة الإسكندرية، شملت زيارة مجمع الأزاريطة التابع لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، يرافقه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، في إطار حرص الحكومة على متابعة توافر السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق.

وخلال الجولة، اطلع رئيس الوزراء على آلية العمل داخل المجمع، وتفقد أرفف السلع وتحدث مع المواطنين والعاملين، مشيدًا بحُسن التنظيم وتنوع السلع المعروضة بأسعار تنافسية، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

تنوع كبير في السلع وأسعار مناسبة

رصدت الجولة توافر مجموعة واسعة من السلع الغذائية والاستهلاكية، من لحوم ودواجن وخضروات ومواد تموينية ومنظفات، ما يعكس جاهزية المجمع لتلبية احتياجات الأسر المصرية.

وشدد مدبولي على أهمية استمرار هذا التنوع والتوافر الدائم للسلع، مع مواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على السوق المحلي، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز منظومة الرقابة التموينية وتوسيع نطاق المجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات لتكون قريبة من المواطنين وأكثر قدرة على خدمتهم.

وقال: «هدفنا الأول هو توفير السلع بأسعار مناسبة لكل مواطن، وتيسير حصوله على احتياجاته اليومية بسهولة ويسر».

قيادات ومسؤولون في استقبال رئيس الوزراء

كان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله المجمع عدد من قيادات الشركة ومسؤولي التموين، بينهم:

اللواء عصام زهران، العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية

اللواء محمد شعلان، العضو المنتدب للشؤون التجارية والفروع

المحاسب محمد فتحي، العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية

النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة الشركة ورئيس اللجنة النقابية

هشام الشامي، مدير عام العلاقات العامة

عمرو الطوخي، مدير عام التخطيط والمتابعة

عمرو حسين، ممثلو قطاعات المبيعات والفروع والرقابة والتفتيش والإنشاءات

كما حضر الجولة المهندس السيد حرز الله، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، ومحمود القلش، معاون مدير المديرية والمتحدث الإعلامي، والدكتور عبدالله عثمان، رئيس الرقابة بمديرية التموين بالإسكندرية.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبدعم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

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