الإثنين 14 يوليو 2025
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محافظات

قطع الكهرباء عن 3 مناطق في قوص بسبب الصيانة الدورية غدا

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلن قطاع الكهرباء، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، عن قطع التيار الكهربائي غدا “الثلاثاء” من السادسة صباحا وحتى الثامنة مساءا،لاعمال الصيانة الدورية.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء في قنا

وأكد البيان الذي حصلنا على نسخة منه، ان المناطق المتأثرة بالانقطاع هي “منطقة الإسطبل-الجامع العمري-السوق”.

وطالب القطاع بالتنسيق مع الوحدة المحلية بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع لحين الانتهاء من اعمال الصيانة،وتم تخصيص ارقام للتواصل والشكاوي.

 

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قنا قوص مركز قوص جنوب محافظة قنا مركز قوص محافظة قنا

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