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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وتحذر من موجة حارة تضرب البلاد الأربعاء

ارتفاع درجات الحرارة،
ارتفاع درجات الحرارة، فيتو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الحالية تُعد حول المعدلات الصيفية المعتادة، حيث تتراوح العظمى بين 34 و35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترات النهار، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

ارتفاعات في درجات الحرارة قادمة والمحسوسة إلى 41 على القاهرة

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الكاتب الصحفي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت "غانم" أنه بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، تشهد البلاد مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة، حيث:

تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية

بينما تصل الدرجة المحسوسة إلى نحو 41 درجة مئوية

وتتجاوز الحرارة في جنوب الصعيد لتبلغ 44 درجة مئوية

 

نصيحة هامة من الأرصاد الجوية: تجنّبوا الشمس المباشرة

وحذرت الدكتورة منار من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الارتفاع الكبير في الحرارة قد يشكل خطرًا صحيًا، خصوصًا في أوقات الذروة من الظهيرة وحتى العصر.

 

الرسالة الأهم للمواطنين:
ونصحت “غانم”، المواطنين قائلة"ابقَ في الظل قدر المستطاع خلال ساعات الذروة، ارتدِ قبعة حال الخروج، واشرب كميات كافية من المياه.. واحذر من التعرض المباشر لاشعة الشمس"

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