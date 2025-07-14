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محافظات

الوحدة المحلية بقنا تزيل 15 حالة مخالفة بقرية أبنود

ارشيفية،فيتو
ارشيفية،فيتو

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا تحت إشراف محمد يسري رئيس القرية حملة إزالة بقرية أبنود، وذلك ضمن أعمال التصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعدٍ، على مساحة إجمالية بلغت 2500 مترًا مربعًا، وشملت التعديات أسوار أقيمت بالمخالفة على أرض زراعية وأملاك دولة.

وأكد أشرف أنور أن هناك توجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بإزالة جميع المخالفات والتصدي لأي محاولة تعدٍ على أراضي الدولة بكل حزم، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تعمل بكل قوة في تنفيذ قرارات الإزالة، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنعًا لأي تعديات مستقبلية.

الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين بقنا

وأوضح أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومنظم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة التنفيذ وعدم تمكين المخالفين من الإستفادة من التعديات

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية لا تتهاون في مواجهة أي مخالفة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، في إطار من الجدية والالتزام بتطبيق القانون.

وذلك طبقًا لتوجيهات  الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا،وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا. 

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