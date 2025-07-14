الإثنين 14 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة

وزارة الثقافة المصرية
وزارة الثقافة المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتجديد عضوية وتعيين عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والفنون والآداب، لعضوية المجلس الأعلى للثقافة لمدة عامين من تاريخه.

وتضم قائمة الأسماء التي شملها القرار كلًّا من:
الدكتور أحمد عبد الله زايد، الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي، الدكتور أحمد مجدي حجازي، الدكتورة نيفين الكيلاني، الدكتورة درية شرف الدين، الدكتورة دليلة الكرداني، الدكتور راجح داود، الدكتور سيد عوّاد التوني، الدكتور علي الدين هلال،  محمد سلماوي، الدكتور محمد صابر عرب، الأستاذ يوسف القعيد، السفيرة مشيرة خطاب، الدكتور مصطفى الفقي، الدكتور مفيد شهاب، الدكتور ممدوح الدماطي، الدكتور أحمد درويش، الدكتور أحمد نوار، الدكتور السعيد المصري، الدكتور حامد عبد الرحيم عيد، المهندس زياد عبد التواب، الدكتور سامح مهران، الدكتور عطية الطنطاوي، المخرج علي بدرخان، الدكتور محمد غنيم، الدكتور معتز برعي، الدكتورة منى الحديدي، الدكتورة ميسرة عبد الله، ومحمد حسام الملاح.

ورحّب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالأعضاء الجدد، ووجّه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إصداره لهذا القرار، مؤكدًا أن تشكيل المجلس يضم قامات وطنية بارزة تُثري المشهد الثقافي والفكري المصري، وتمثل دعمًا لقوة مصر الناعمة.

وأشار وزير الثقافة إلى أن المجلس الأعلى للثقافة يُعد منصة فكرية رفيعة تُسهم في رسم السياسات الثقافية، ودعم الإبداع في مختلف مجالاته، كما يعكس حرص الدولة على ترسيخ الهوية الثقافية المصرية وتعزيز قيم التنوع والتعددية، مؤكدًا أن الثقافة ستظل ركيزة أساسية في بناء الوعي وتنمية المجتمع، وجسرًا حيويًا للتواصل مع العالم.

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