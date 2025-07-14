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رياضة

حسام عوار يحسم مستقبله مع اتحاد جدة السعودي

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

حسم النجم الدولي الجزائري حسام عوار، لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي، مستقبله مع النمور قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026، لينهي بذلك الجدل الدائر حول إمكانية رحيله هذا الصيف.

 

موقف حسام عوار من الاستمرار مع اتحاد جدة 

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن عوار مستمر مع الاتحاد، ولم يُطرح اسمه ضمن قائمة المغادرين، سواء من جانب إدارة النادي أو الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي لوران بلان.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الجزائري يرتبط بعقد مع العميد يمتد حتى 2028، ما يؤكد استمراره في النادي خلال الفترة المقبلة.

وكان عوار قد انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، ونجح خلال الموسم الماضي في فرض نفسه ضمن العناصر المؤثرة، بعدما ساهم في تتويج الفريق ببطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس الملك.

اتحاد جدة يعسكر في جيرونا الإسبانية 

وفي سياق متصل، يستعد الاتحاد لبداية موسمه الجديد من خلال معسكر خارجي في مدينتي جيرونا الإسبانية والغارف البرتغالية، يستمر حتى 8 أغسطس المقبل، يتخلله عدد من المباريات التجريبية.

ويخوض الاتحاد 4 استحقاقات في الموسم المقبل، تبدأ بكأس السوبر السعودي، مرورًا بدوري روشن وكأس الملك، إضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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