انتخابات الشيوخ بالإسكندرية، قبول طعن مرشح "الوعي" ورفض 8 آخرين

نظرت اليوم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية 9 طعون مقدمة ضد عدد من مرشحي مجلس الشيوخ، من بينها طعن مقدم بسبب رفض الأوراق بسبب حساب بنكي، وآخر ضد مرشح بـ القائمة الوطنية.

وجرى قبول طعن وحيد لمرشح حزب الوعي شريف القاضي على استبعاده، بعد تقديم ما يفيد بوجود حساب بنكي له، بعد أن رفضت أوراقه بسبب عدم وجود حساب بنكي، وهو ما يعيده لسباق الانتخابات.

فيما رفضت محكمة القضاء الإداري 8 طعون مقدمة ضد المرشحين.

وجاء أبرز رفض للطعون المقدمة، الطعن المقدم ضد السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ الحالي والمرشح عن القائمة الوطنية عن حزب مستقبل وطن والذي قدم ضده طعنا بسبب قضية نائب المحافظ الأسبق.

كما جرى رفض طعون حزب الاتحاد على اثنين من المرشحين حصلوا على خطابات للترشح باسم الحزب بسبب النزاع القائم في الحزب من بينهما مرشح يدعى أشرف زهران عضوا في حزب أبناء مصر وترشح باسم الحزب.

وأكد سعد الجمل أمين عام الحزب: أن الحزب تقدم بطعون في المحكمة الإدارية العليا ضد مرشحي الإسكندرية، بالإضافة إلى المرشحين الآخرين على مستوي الجمهورية لأن ترشحهم يشوبه العوار وصدرت خطابتهم من غير ذي صفه.

ووصل إجمالي الطعون النهائية المقدمة حوالى 50 طعنًا، 25 بالقاهرة والجيزة، و25 بالمحافظات، على أن يتم الفصل فيها بأحكام قضائية يُلزم تنفيذها، وواجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها مرة آخري فتصبح ملزمة للطرفين سواء المرشح أو الهيئة الوطنية للانتخابات.

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