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رياضة

إنريكي ونيفيز مهددان بالغياب عن باريس سان جيرمان في السوبر الأوروبي

لويس إنريكي، فيتو
لويس إنريكي، فيتو

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الإثنين، احتمالية تعرض البرتغالي جواو نيفيز، لاعب وسط باريس سان جيرمان، للإيقاف والغياب عن مباراة السوبر الأوروبي أمام توتنهام.

طرد نيفيز أمام تشيلسي يهدده بالغياب عن السوبر الأوروبي 

وتعرض نيفيز للطرد أمام تشيلسي، في المباراة التي خسرها فريقه بثلاثية نظيفة، في نهائي كأس العالم للأندية أمس الأحد.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن المادة 69.2 فقرة "ج" من قانون الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تنص على "إيقاف اللاعب الذي لم يقض عقوبته خلال البطولة ويتم نقله إلى المباراة الرسمية التالية للنادي".

وأوضحت الصحيفة، أنه بناء عليه سيغيب نيفيز عن المباراة الرسمية المقبلة للفريق الباريسي أمام توتنهام.

ويلتقي باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا، توتنهام بطل الدوري الأوروبي، يوم 13 أغسطس المقبل.

لويس إنريكي مهدد بالغياب عن السوبر الأوروبي 

في الوقت ذاته، هناك احتمالية لتعرض لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، للإيقاف بعد صفع جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي، خلال الاشتباكات التي وقعت بين بعض لاعبي الفريقين عقب المباراة.

ولم يتلق إنريكي بطاقة حمراء من حكم اللقاء، لكن من الممكن أن يتضمن تقرير المباراة ما يدين المدرب الإسباني.

 

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