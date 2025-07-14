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تحرير 103 محاضر متنوعة في حملات تموينية بالدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

نفذ  المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية حملات مفاجئة، رافقه خلالها  محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، لمتابعة سير العمل، والتأكد من التزام المخابز والأسواق بكافة التعليمات واللوائح التموينية.

تحرير 103مخالفات تموينية متنوعة

 

 أسفرت الحملات، عن تحرير 103 مخالفات تموينية متنوعة، ففي مجال المخابز، تم تحرير 79 محضرًا، شملت مخالفات نقص الوزن، والتصرف في الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجل أو قائمة بيانات، إضافة إلى مخالفات المواصفات وتوقف بعض المخابز عن العمل في مواعيد التشغيل وعدم وجود ماكينة صرف الخبز.

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تحرير 24 محضرًا

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 24 محضرًا، تضمنت، عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، بالإضافة إلى ضبط ذبح لحوم خارج السلخانة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 30 كيلو من اللحوم البلدية المذبوحة خارج السلخانة.

‏‎استمرار الحملات التموينية التفتيشية

وأكد، وكيل وزارة التموين أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، باستمرار الحملات التموينية التفتيشية المكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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