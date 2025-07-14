الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتشال جثة طفل غرق فى نهر النيل بقنا

قوات الإنقاذ النهري
قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة طفل غرق فى نهر النيل بقنا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، جثة طفل غرق فى نهر النيل بمركز قوص جنوب قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهري بقنا من انتشال جثمان تلميذ غرق فى نهر النيل بمركز قوص وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.
بالانتقال والفحص تبين مصرع " مصطفى.ع.ا" 12 عاما توفي نتيجة اسفكسيا الغرق أثناء السباحة فى نهر النيل بقرية الحراجية بقوص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى تحت تصرف الجهات المختصة.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إدارة البحث الجنائى الانقاذ النهري بقنا أمن قنا جنوب قنا غرق فى نهر النيل قوات الانقاذ النهري بقنا قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

مدير تعليم قنا يعتمد جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

تنظيم الدورة الأولى لمهرجان قنا للفنون والحرف التراثية نوفمبر المقبل

إزالة 12 حالة بناء مخالف بالوقف في قنا

أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات نقل ثقيل في قنا

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

بين الحياة والموت، توفيق عكاشة يكشف حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في هجوم على طهران

بعد براءة الالتهاب السحائي، المنيا تنتظر فك لغز موت الأطفال الأربعة

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

محمد عمارة يعتزم تقديم بلاغ لـ الأعلي للإعلام ضد أحمد شوبير، ما القصة؟

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الزمالك يحضر جلسة الاستماع بشأن شكوى زيزو ويتهم الأهلي بتحريض اللاعب ضد ناديه

وقع أول عقد إحترافي، لاعب مصري جديد يخلف النني في صفوف أرسنال

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمود الهواري: حماية الأسرة تبدأ بالوعي ومعرفة الحقائق ومواجهة الزيف

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والصعوبات

ما حكم تأخير الإنجاب لعدم القدرة على رعاية الأطفال؟، الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية