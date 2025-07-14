انتشال جثة طفل غرق فى نهر النيل بقنا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، جثة طفل غرق فى نهر النيل بمركز قوص جنوب قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهري بقنا من انتشال جثمان تلميذ غرق فى نهر النيل بمركز قوص وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع " مصطفى.ع.ا" 12 عاما توفي نتيجة اسفكسيا الغرق أثناء السباحة فى نهر النيل بقرية الحراجية بقوص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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