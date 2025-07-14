خبيرة: طرح شركتي صافي ووطنية فى البورصة يستهدف تنفيذ تعهدات وثيقة ملكية الدولة

تعتزم الحكومة المصرية قيد أسهم الشركة الوطنية للمنتجات البترولية “وطنية ”، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية “صافي”، في البورصة المصرية خلال الشهر الحالي، تمهيدًا لطرح حصص أقلية.

وقالت الدكتورة رشا السلاب خبيرة أسواق المال: إنه في ظل ظروف إقليمية ودولية مضطربة، من أبرزها تصاعد وتيرة الصراعات في الشرق الأوسط، خصوصًا في غزة ولبنان، وتوترات البحر الأحمر، تبرز تساؤلات مهمة حول قدرة الدولة المصرية على إنجاح برنامج الطروحات الحكومية، والذي يأتي على رأسه طرح شركتي "صافي" للمياه و"وطنية" للخدمات البترولية في البورصة خلال شهر يوليو الجاري.

وحول أهمية هذا الطرح، أكد فى تصريحات لفيتو أنه يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، فالحكومة تعهدت في وثيقة سياسة ملكية الدولة بتقليص دورها في بعض الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الطروحات تستهدف جذب العملة الأجنبية وتستهدف مستثمرين عرب وأجانب، ما يوفر سيولة دولارية لدعم الاقتصاد.

وأشارت إلى أن تلك الطروحات تأتى فى إطار إعادة الهيكلة والحوكمة، مشيرة الى أن إدراج الشركات في البورصة يرفع من الشفافية والإفصاح ويحفز الإدارة على تحقيق أداء أفضل.

وأشارت إلى أن هناك عوامل عديدة تدعم نجاح الطروحات فرغم هذه التحديات، هناك عدة عوامل داعمة: 1. التحضير المسبق الجيد،ف الحكومة قامت بإعادة هيكلة الشركتين وجعلتهما أكثر جاذبية، سواء عبر تسوية الديون أو فصل الأصول غير الأساسية.

2. الإقبال من مؤسسات استراتيجية: طرح حصة أولى من "صافي" و"وطنية" تم عبر صفقات مباشرة لمستثمرين خليجيين مثل "أدنوك" و"القابضة الإماراتية"، مما يرفع من الثقة في الطرح العام بالبورصة.

3. دعم من صندوق النقد والبنك الدولي: مؤسسات التمويل الدولية تدعم برنامج الطروحات كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي.

4.الاستفادة من السوق المحلي: البورصة المصرية شهدت تحسنًا في السيولة مؤخرًا، مع دخول مؤسسات استثمار محلية قوية.

وتابعت أن أهم أدوات وطرق إنجاح الطرح تتمثل في:

1- تحديد سعر عادل وجاذب: تقديم تقييمات عادلة تعكس قيمة الشركات وتُراعي ظروف السوق.

2- الترويج الجيد إقليميًا ودوليًا: تنظيم جولات ترويجية لجذب المستثمرين الأجانب والمؤسسات الكبرى .

3- تحفيز صغار المستثمرين: فتح باب الاكتتاب العام للأفراد مع تسهيلات لجذب المشاركة الشعبية.

4- شفافية المعلومات: الإفصاح الكامل عن الخطط التشغيلية والمالية للشركتين لبناء الثقة.

5 - الاستقرار السياسي والاقتصادي: إرسال رسائل طمأنة للمستثمرين عبر تثبيت السياسات الاقتصادية

الخلاصة: رغم حساسية التوقيت وسخونة المنطقة، تمتلك الدولة المصرية فرصة حقيقية لإنجاح طرح "صافي" و"وطنية"، إذا ما أحسنت استخدام أدواتها، خصوصًا مع دعم المؤسسات الخليجية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار النقدي.

فنجاح هذه الطروحات لن يكون فقط إنجازًا ماليًا، بل مؤشرًا على جدية الدولة في تنفيذ وعودها الاقتصادية وتوسيع قاعدة الملكية.

تجدر الاشارة الى أن خطة الحكومة كانت تشمل طرح 10 شركات على الأقل خلال العام الحالي، بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لكنها لم تطرح أيًا من تلك الشركات حتى الآن لتكتفي بطرح حصة من المصرف المتحد نهاية 2024. فيما تتزايد المخاوف من تأثير اضطرابات الأسواق المحلية والعالمية على جدوى تنفيذ الطروحات الأولية.

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