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رياضة

بالوتيلي يعتزم إنهاء مشواره في أوروبا والاتجاه لتجربة جديدة بأمريكا

ماريو بالوتيلي، فيتو
ماريو بالوتيلي، فيتو

كشف المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي عن خططه لمغادرة الساحة الكروية الأوروبية والتوجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية، معلنًا بذلك نهاية مسيرة طويلة شهدت الكثير من الإنجازات والجدل.

بالوتيلي يعلن انتقاله للدوري الأمريكي واعتزاله هناك 

وبابتسامة هادئة تخالف طباعه المتمردة المعروفة، قال بالوتيلي، الذي سيكمل عامه الـ35 في أغسطس المقبل في تصريح مفاجئ أدلى به خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "راي" الإيطالية الرسمية،: "لقد مللت من الأجواء المحيطة بكرة القدم الأوروبية، وأنوي اللعب لعامين أو 3 في أمريكا قبل أن أعلق حذائي نهائيًا".

هذا القرار، الذي بدأ كخطوة هادئة للابتعاد عن مسيرة مليئة بالتقلبات، يعيد طرح التساؤلات التي رافقت اللاعب طوال مشواره: هل هو عبقرية متمردة أُسيء فهمها، أم شخصية عنيدة تفتقر للانضباط وتلقي باللوم على الآخرين في إخفاقاتها؟.

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