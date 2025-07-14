بالوتيلي يعتزم إنهاء مشواره في أوروبا والاتجاه لتجربة جديدة بأمريكا

كشف المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي عن خططه لمغادرة الساحة الكروية الأوروبية والتوجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية، معلنًا بذلك نهاية مسيرة طويلة شهدت الكثير من الإنجازات والجدل.

بالوتيلي يعلن انتقاله للدوري الأمريكي واعتزاله هناك

وبابتسامة هادئة تخالف طباعه المتمردة المعروفة، قال بالوتيلي، الذي سيكمل عامه الـ35 في أغسطس المقبل في تصريح مفاجئ أدلى به خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "راي" الإيطالية الرسمية،: "لقد مللت من الأجواء المحيطة بكرة القدم الأوروبية، وأنوي اللعب لعامين أو 3 في أمريكا قبل أن أعلق حذائي نهائيًا".

هذا القرار، الذي بدأ كخطوة هادئة للابتعاد عن مسيرة مليئة بالتقلبات، يعيد طرح التساؤلات التي رافقت اللاعب طوال مشواره: هل هو عبقرية متمردة أُسيء فهمها، أم شخصية عنيدة تفتقر للانضباط وتلقي باللوم على الآخرين في إخفاقاتها؟.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.