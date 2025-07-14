سكرتير عام مساعد الدقهلية يشهد اجتماع المجلس القومي للسكان

شهد اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، اجتماع المجلس القومي للسكان، في إطار مناقشة الموقف الراهن للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، واستعراض الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية للتعامل مع التحديات السكانية والحد من معدلات النمو غير المخطط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع القضية السكانية في صدارة أولوياتها باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية المستدامة.

السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية يشهد اجتماع المجلس القومي للسكان

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قد عقد اجتماعا بهذا الشأن، وأكد أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعوق جهود التنمية، لما لها من آثار مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي، وتوزيع الخدمات، وكفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن التزايد المستمر في أعداد السكان يؤدي إلى اختلال التوازن بين الموارد المتاحة وعدد السكان، مما ينعكس سلبا على نصيب الفرد من خدمات التعليم، والصحة، والإسكان، والمرافق، ويزيد من حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

حملات التوعية وملف تحسين الخصائص السكانية

وتابع السكرتير المساعد للمحافظة خلال الاجتماع حملات التوعية وملف تحسين الخصائص السكانية، وكافة الإجراءات مع الجهات المعنية، التي تقوم بها المراكز والمدن المعنية، مؤكدا على ضرورة سرعة إنجاز الملفات المطلوبة، وأكد السكرتير المساعد أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية سيتابع بشكل شخصي وبصفة دورية حجم ومعدل الأداء في هذا الملف الحيوي الذي يمس حياتنا، ومستقبل الأجيال القادمة.

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن والأحياء المعنية بهذا الشأن، إلى جانب مديري المديريات المعنية، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، ومديري الإدارات المختصة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية المعنية.

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