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مدير تعليم قنا يعتمد جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

مدير تعليم قنا يعتمد
مدير تعليم قنا يعتمد جداول امتحانات الدور الثانى

اعتمد هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا اليوم الإثنين جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ومدارس التربية الخاصة والتعليم المجتمعي للعام الدراسي 2024- 2025.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية من الثالث حتى السادس تبدأ من السبت 26 يوليو الجاري وتستمر حتى الأربعاء 30 يوليو من نفس الشهر وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في نفس الفترة من 26 إلى  30 يوليو 
فيما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من السبت 26 يوليو وتستمر حتى الخميس 31 يوليو 2025م.
في حين تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي ( عام، ومهني، ومكفوفين، وأمل) يوم السبت 9 أغسطس المقبل وحتى الأربعاء 13 أغسطس من نفس الشهر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على ضرورة الانتهاء من تجهيز اللجان وتأمينها. والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والإدارات التعليمية لوضع خطة تنفيذية وفق تعليمات الوزارة وتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا لتوفير بيئة آمنة ومنظمة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

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